In un nuovo libro, l’esperto di fisica racconta il dibattito tra Einstein e Bohr e descrive come l’entanglement quantistico abbia influito sulla fisica moderna. L’opera analizza le discussioni storiche tra i due scienziati e illustra i progressi derivati dalla comprensione di questo fenomeno. Il testo si concentra sui cambiamenti nel modo di interpretare la realtà portati dagli studi sulla meccanica quantistica.

Nel nuovo libro “Se Einstein avesse saputo”, Alain Aspect ripercorre il dibattito tra Einstein e Bohr e spiega come l’entanglement quantistico abbia rivoluzionato la fisica moderna. “ Dio non gioca a dadi.” Con questa frase, Albert Einstein esprimeva tutta la sua diffidenza verso una teoria – la meccanica quantistica – che sembrava minare le basi della fisica classica. Ma cosa sarebbe accaduto se lo scienziato avesse potuto assistere agli esperimenti che, decenni dopo, avrebbero dimostrato l’esistenza di fenomeni tanto sorprendenti quanto reali? A questa domanda risponde Alain Aspect, premio Nobel per la fisica 2022, nel volume “Se Einstein avesse saputo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Se Einstein avesse saputo: Alain Aspect racconta la rivoluzione quantistica che ha cambiato la nostra idea di realtà

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