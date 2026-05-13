Ex miss svizzera uccisa e fatta a pezzi nel frullatore marito 43enne condannato all'ergastolo
Un uomo di 43 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, e averne smembrato il corpo nella lavanderia di casa. La vittima è stata trovata in diverse parti della casa, tra cui un frullatore. La sentenza arriva dopo un processo in cui sono stati accertati i dettagli dell’omicidio e della successiva azione di smembramento.
Marc Rieben, un imprenditore di 43 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio intenzionale per l'uccisione della moglie Kristina Joksimovic, ex finalista di Miss Svizzera: la donna venne fatta a pezzi nella lavanderia di casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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