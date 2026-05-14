Dopo il successo conseguito dall’Inter in due competizioni, l’ex calciatore ha rivolto parole dure ai giornalisti, chiedendo loro di scusarsi con i suoi figli. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate in modo deciso, senza mezzi termini, durante un’intervista o un evento pubblico. La reazione è arrivata a seguito delle domande o delle coperture mediatiche sul suo ruolo o sulla sua carriera. Nessuna altra informazione sui motivi di questa presa di posizione o sui dettagli dell’evento è stata diffusa.

"> Chivu si scaglia contro i giornalisti dopo il double dell’Inter. Dopo la vittoria dell’Inter, che ha celebrato il recente double, Cristian Chivu ha deciso di esprimere la sua frustrazione nei confronti della stampa. Il leggendario ex difensore e ora allenatore, ha lanciato una provocazione diretta ai giornalisti, chiedendo scuse non soltanto per sé, ma anche per i suoi figli. Questa posizione ha suscitato una notevole attenzione e diverse reazioni nel mondo del calcio e tra i tifosi nerazzurri. La vittoria dell’Inter ha rappresentato un traguardo importante, non solo per la squadra, ma anche per il club e i suoi membri, tra cui Chivu, che si è sempre distinto per la sua dedizione e il suo impegno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chivu provoca i giornalisti dopo il doppio trionfo dell’Inter: “Chiedete scusa ai miei figli”

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