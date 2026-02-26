Un giornalista analizza il rendimento dell’Inter, evidenziando i risultati ottenuti in campionato e in Coppa Italia, e riflettendo sulle sfide recenti affrontate dai nerazzurri. La squadra si trova in una fase di transizione, con alcuni aspetti che richiedono miglioramenti, mentre altri mostrano segnali positivi. La situazione attuale viene presentata senza giudizi definitivi, lasciando spazio a interpretazioni diverse.

di Alberto Petrosilli Bargiggia, noto giornalista, ha commentato il momento dell’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League e non solo. Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni sull’Inter di Chivu e sul mercato: LEGGI ANCHE: Le ultimissime in casa Inter Come giudica la stagione dell’Inter se dovesse vincere scudetto e Coppa Italia? « Se dovesse vincere scudetto e Coppa Italia la stagione dell’Inter la giudicherei comunque positiva. E’ chiaro che questo cammino europeo è stato un pò una macchia ma era la prima stagione di Chivu e quindi ci può anche stare che un allenatore così criticato anche in maniera prevenuta secondo me ad inizio stagione, ma che nonostante poche panchine in Serie A ha dimostrato di avere coerenza e di saper farsi seguire dai giocatori, commetta degli errori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bargiggia: «Con campionato e Coppa Italia vinti stagione dell’Inter di Chivu assolutamente positiva. Nerazzurri su Palestra ma…» – ESCLUSIVA

