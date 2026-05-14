Dopo la vittoria, l’allenatore nerazzurro ha mostrato le emozioni con gli occhi lucidi e ha dedicato il trofeo alla moglie. Durante i festeggiamenti con la squadra, ha preso il telefono e ha chiamato la compagna, ringraziandola pubblicamente per il supporto. La scena è stata accompagnata da un gesto spontaneo che ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando il momento di gioia personale e professionale.

La famiglia prima di tutto. A fine partita, stanco e stremato dopo aver macinato i suoi soliti chilometri a bordocampo, Chivu ha dribblato baci, abbracci e pacche sulla spalla, ha afferrato lo smartphone e ha chiamato sua moglie Adelina, presente in tribuna insieme ad altri amici. Il tutto mentre la squadra era già sotto la curva a festeggiare. Una telefonata di pochi minuti per dirle “te iubesc” - “ti amo” in romeno - e ringraziarla di cuore per averlo sopportato e supportato tutto l'anno. L’allenatore dell’Inter, campione d’Italia e di coppa, è gran parte qui, in questo gesto, in degli occhi lucidi sinceri durante la premiazione. Chivu è salito sul palco per ultimo, insieme a Lautaro e a Barella, e dopo aver preso la medaglia e abbracciato forte Marotta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu, gli occhi lucidi dopo la vittoria e la dedica alla moglie. È lui "mister doblete"

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