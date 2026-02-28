Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Fedez ha affermato di avere una dedica speciale per la vittoria, ma ha preferito non rivelarla subito. Marco Masini, presente all’evento, ha invece detto di sostenere la Fiorentina. Entrambi sono intervenuti nell’ultima giornata del Festival, rispondendo ai giornalisti sulle loro emozioni e sui progetti futuri.

Home > Video > “Se ho una dedica speciale per la vittoria? Sì, ce l’avrei, ma meglio dirlo dopo”. Così Federico Lucia, in arte Fedez, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa organizzata con Marco Masini in occasione dell’ultimo giorno del Festival di Sanremo. Anche Masini ha risposto alla stessa domanda: “Alla mia squadra (la Fiorentina, ndr) che sta affondando”. Fedez ha anche affermato: “Se mi ha fatto sorpreso essere in top five per la stampa? Sicuramente mi ha fatto molto piacere”. “Cos’è il male necessario? Abbracciare gli eventi avversi e comprendere che possono essere opportunità per migliorarsi”, aggiunge ancora l’artista in gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Masini: "Alla Fiorentina"

Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini in pole position per la vittoria, anche dopo il primo ascolto della stampa, ma occhio a Sayf: così i bookmakers su Sanremo 2026I bookmakers sono già scatenati sui pronostici del prossimo Festival di Sanremo 2026, al via dal 24 febbraio.

Sanremo 2026, Fedez e Masini superano Serena Brancale nella corsa alla vittoria: le previsioni dei bookmakerTra le possibili sorprese c’è Arisa, la cui Magica Favola sta guadagnando attenzione e vede la quota scendere fino a 6,00.

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

