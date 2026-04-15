Nicola Gratteri si commuove parlando di una vita sotto scorta da Berlinguer l' ho visto con gli occhi lucidi

Durante un'intervista televisiva, il magistrato ha condiviso alcuni momenti personali legati alla propria esperienza di sicurezza, ricordando un episodio con un politico noto. Ha descritto un momento emotivamente intenso, osservando il suo interlocutore visibilmente commosso. La conversazione si è concentrata su aspetti della vita professionale e sulla presenza di una scorta, senza entrare in dettagli specifici. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con un tono disteso e sincero.

Ospite a È sempre Cartabianca su Rete 4 il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha raccontato delle tante minacce ricevute, delle difficoltà e delle limitazioni di una vita sotto scorta. Il magistrato si è commosso quando ha parlato con Bianca Berlinguer dei sacrifici a cui ha costretto la sua famiglia. “L’ho visto con gli occhi lucidi”, commenta Andrea Scanzi. “Teniamocelo stretto un uomo così”. Una vita sotto scorta, il racconto di Nicola Gratteri Gratteri si commuove da Berlinguer Scanzi: "L'ho visto con gli occhi lucidi" Una vita sotto scorta, il racconto di Nicola Gratteri Nella puntata di martedì 14 aprile di È sempre Cartabianca su Rete4 è stato ospite il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, uno dei magistrati antimafia più noti ed esposti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nicola Gratteri si commuove parlando di una vita sotto scorta da Berlinguer, "l'ho visto con gli occhi lucidi" Notizie correlate Leggi anche: Nicola Gratteri: 30 anni in scorta, mai un gelato con i miei figli. Bianca Berlinguer conduce ancora con gli occhiali da sole: “Presto tornerò a guardarvi negli occhi”Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole per la seconda settimana dopo un intervento agli occhi: "Spero che tornerò a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Iran, Gratteri: L'ONU non c'è, bisogna andare a 'Chi l'ha visto'; Meloni nella trappola di Trump e Netanyahu - Otto e mezzo - Puntata integrale. Nicola Gratteri si commuove parlando di una vita sotto scorta da Berlinguer, l'ho visto con gli occhi lucidiOspite a È sempre Cartabianca su Rete 4 il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha raccontato delle tante minacce ricevute, delle difficoltà e delle limitazioni di una vita sotto scorta. Il ... virgilio.it Gratteri, ti sparo in faccia. E per il boss scatta il 41 bisMaggio 2025, tardo pomeriggio. Sul piccolo televisore di una cella del reparto di alta sicurezza di un carcere meridionale scorrono le immagini di un’intervista al procuratore di Napoli Nicola ... napoli.repubblica.it Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, intervenuto alla trasmissione E’ sempre Cartabianca, ha raccontato le difficoltà di una vita sotto scorta, che lo tiene lontano dai suoi affetti, e la dedizione verso la sua professione. Sotto scorta da 30 anni, Gratteri vive - facebook.com facebook