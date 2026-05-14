Cristian Chivu si è mostrato protagonista durante una partita dell'Inter, ricevendo una videochiamata dagli spalti. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà, la squadra ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato e in Coppa Italia. La presenza del tecnico ha attirato l'attenzione dei tifosi, e l'intervento di Chivu ha seguito un momento importante della gara. La sua partecipazione si è inserita in un quadro di risultati positivi per i nerazzurri.

Dopo un avvio di stagione non privo di difficoltà, Cristian Chivu ha trascinato l'Inter verso il doppio successo in campionato e in Coppa Italia. Il segreto? Duro lavoro, passione e. il giusto supporto da chi lo guarda dalla tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu e quella videochiamata ricevuta dagli spalti: l'Inter ha vinto (anche) così

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