Sono andata via dalla Puglia per coronare il mio sogno Senza polemiche o lamentele ma al Sud ci sono tante cose positive e ognuno fa il massimo per migliorare | parla Serena Brancale

Serena Brancale ha deciso di lasciare la Puglia per perseguire un nuovo obiettivo professionale, senza alimentare polemiche o lamentarsi della sua terra. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Qui con me”, vincendo il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” e ottenendo anche il Premio Lunezia e il Premio TIM. A quattro anni dal suo ultimo album, ha pubblicato il nuovo disco intitolato “Sacro”.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con “Qui con me” e la vittoria del Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM, Serena Brancale a quattro anni di distanza dall’ultimo disco pubblica “Sacro”. Tanti gli ospiti: “Serenata” insieme ad Alessandra Amoroso, il cantautore jazzsoul americano Gregory Porter sia nel classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez (già reinterpretato all’Ariston con Delia), ma anche nell’inedito “Solo un’ora” insieme a Sayf. Ci sono anche Omara Portuondo in “Aquello” con Pamela. E ancora Richard Bona in “Gitana” e Alborosie in “Capatosta”. Brancale partirà ad aprile con il “Sacro Tour” in Italia e in Europa, da Londra il 30 aprile fino ad arrivare ad ottobre nella sua Bari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Serena Brancale è passata a trovarci in diretta con Diletta, Camilla e Daniele a #105takeaway per presentare il nuovo progetto “SACRO”, un album che riflette la sua continua evoluzione artistica tra ricerca e sperimentazione. All’interno del disco il nuovo si - facebook.com facebook