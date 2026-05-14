Chiusura notturna per la Complanare sud di Bari | stop al tratto Bari nord-Tangenziale

Stasera, dalle 22 alle 6 del mattino seguente, sarà chiuso il tratto della D94 Complanare sud di Bari tra Bari nord e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e degli impianti lungo la strada. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi durante le operazioni.

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Dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina, sulla D94 Complanare sud di Bari sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e l'allacciamento con la Tangenziale di Bari, in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e degli impianti di.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori sulla complanare D94 a Bari: terminato rifacimento segnaletica, annullata la chiusuraE' stato riaperto al traffico il tratto della complanare sud di Bari D94, compreso tra l'allacciamento SS16 della Tangenziale e Modugno Il termine... Autostrada A11: chiusura notturna tratto Pisa nord-Lucca estL’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Temi più discussi: A1, chiusura notturna per la stazione di Orvieto; Casello di Colleferro, scatta la chiusura notturna in entrata verso Roma. Tutte le informazioni; Chiusura notturna del casello A14 di Cattolica, istituita la viabilità alternativa; Si asfalta un tratto dell'A14: disposta la chiusura notturna tra Forlì e Cesena Nord. Autostrada A1 Milano-Napoli: chiusura notturna del casello di Anagni verso Napoli ??Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com SS 280 Dei Due Mari: chiusura notturna in direzione Lamezia Terme per lavori alle barrierePer consentire l’esecuzione degli interventi di completamento relativi alla sostituzione delle barriere lungo la SS 280 Dei Due Mari, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico della SS ... catanzaroinforma.it Autostrada A8, cambia il programma della chiusura a Castellanza. Confermate le altre chiusureCambiano i percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo la A8 Milano-Varese. In vista della chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, programmata tra mercoledì 1 ... milanotoday.it