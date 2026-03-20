Autostrada A11 | chiusura notturna tratto Pisa nord-Lucca est

Nella notte, il tratto dell’autostrada A11 tra Pisa nord e Lucca est sarà temporaneamente chiuso. La chiusura riguarda un segmento specifico e durerà per alcune ore, influenzando il traffico in quella zona. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare l’area. La chiusura è stata comunicata ufficialmente e riguarda solamente il tratto interessato.

L’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di allacciamento sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, verso Viareggio. In alternativa, il traffico locale in entrata a Pisa nord, sulla A11, potrà percorrere la SS1 Aurelia fino a Viareggio Camaiore, mentre chi proviene da Livorno potrà proseguire sulla A12; -sarà chiuso, per chi percorre la A12 Genova-Rosignano e proviene da Livorno, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. In alternativa, percorrere il D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, uscire alla stazione... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusura notturna tratto Pisa nord-Lucca est Articoli correlati Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso per due notti-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo 2026, sarà chiuso il tratto Lucca est-Capannori, verso Firenze. Leggi anche: Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Altopascio Tutto quello che riguarda Autostrada A11 chiusura notturna tratto... Discussioni sull' argomento Trasporti eccezionali in autostrada: ancora una chiusura notturna sull'A26; A1, chiudono due caselli: ecco quando; Chiude per una notte il tratto dell'autostrada A14 tra Chieti e Francavilla; Diramazione D36: annullata la chiusura del casello Vercelli Ovest. Autostrada A11: tratto Montecatini Terme-Pistoia chiuso due nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, in entrambe le direzioni, ... firenzepost.it " Gattina bloccata sull’autostrada tra le auto in corsa: il salvataggio che ha evitato una tragedia Piccola, terrorizzata e immobile accanto al guardrail. Così è stata trovata una gattina lungo l’autostrada A11, in un punto dove le auto sfrecciano a grande velocità. - facebook.com facebook