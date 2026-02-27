Lavori sulla complanare D94 a Bari | terminato rifacimento segnaletica annullata la chiusura

È stato completato il rifacimento della segnaletica sulla complanare D94 a Bari, tra l’allacciamento con la SS16 e Modugno. La chiusura temporanea prevista per la notte di venerdì 27 è stata annullata e il tratto è stato riaperto al traffico. I lavori sulla complanare sud sono terminati, permettendo di riprendere la circolazione senza interruzioni.

E' stato riaperto al traffico il tratto della complanare sud di Bari D94, compreso tra l'allacciamento SS16 della Tangenziale e Modugno Il termine dei cantieri del segmento stradale, in direzione autostrada A14, ha consentito di annullare lo stop alla circolazione previsto dalle 22 di venerdì 27.