Lavori sulla complanare D94 a Bari | terminato rifacimento segnaletica annullata la chiusura

Da baritoday.it 27 feb 2026

È stato completato il rifacimento della segnaletica sulla complanare D94 a Bari, tra l’allacciamento con la SS16 e Modugno. La chiusura temporanea prevista per la notte di venerdì 27 è stata annullata e il tratto è stato riaperto al traffico. I lavori sulla complanare sud sono terminati, permettendo di riprendere la circolazione senza interruzioni.

