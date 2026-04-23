Beccato mentre abbandona rifiuti in strada incastrato dalle telecamere | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava sacchi di rifiuti in un’area periferica. Le immagini hanno permesso di identificare il responsabile e di procedere con le verifiche. L’episodio si è verificato in una zona abitualmente monitorata, dove l’abbandono di rifiuti è regolamentato e soggetto a sanzioni. Le autorità stanno valutando i passaggi successivi in base alle prove raccolte.

È stato incastrato grazie alle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I carabinieri forestali del nucleo di Marcianise, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno denunciato un 24enne della provincia di Caserta per abbandono.🔗 Leggi su Casertanews.it Punched the husband at her wedding and fled, only to find the CEO who loves her in the car! Notizie correlate Leggi anche: Abbandona rifiuti in strada (ma viene ripreso dalle telecamere). La rabbia del Comune: “E’ intollerabile” Genova, telecamere infallibili: beccato chi abbandona rifiuti a MolassanaUn sistema di sorveglianza tecnologica ha permesso di identificare un addetto di una ditta di isolamento termico colto a lasciare rifiuti ingombranti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Beccato mentre abbandona 24 buste di rifiuti a bordo strada: denuncia e patente sospesa; Abbandona rifiuti in strada, beccato in video: patente ritirata; Sorpreso ad abbandonare rifiuti: identificato e denunciato a Priolo; Abbandono di rifiuti a Prevalle: la Locale individua il responsabile. Trentola Ducenta, 24enne beccato dalle foto-trappole mentre scarica rifiuti. Patente ritirataTRENTOLA DUCENTA (Caserta) – È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise, ... ecodicaserta.it Giugliano, scaricano una vasca da bagno piena di rifiuti: beccato dalla telecamera trappolaSono arrivati indisturbati e dall'utilitaria posizionata in retromarcia con un'azione repentina hanno scaricato la vasca da bagno piena di rifiuti speciali. Ad attendere i due ... ilmattino.it IL VIDEO| Tenta di rubare dalla cassa del ristorante al Vomero, beccato in flagrante dal titolare - facebook.com facebook