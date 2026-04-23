Beccato mentre abbandona rifiuti in strada incastrato dalle telecamere | denunciato

Da casertanews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava sacchi di rifiuti in un’area periferica. Le immagini hanno permesso di identificare il responsabile e di procedere con le verifiche. L’episodio si è verificato in una zona abitualmente monitorata, dove l’abbandono di rifiuti è regolamentato e soggetto a sanzioni. Le autorità stanno valutando i passaggi successivi in base alle prove raccolte.

È stato incastrato grazie alle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I carabinieri forestali del nucleo di Marcianise, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno denunciato un 24enne della provincia di Caserta per abbandono.🔗 Leggi su Casertanews.it

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