Chiuro auto troppo veloci in via Stazione | Una situazione di grave pericolo

Un residente di Chiuro ha segnalato che in via Stazione alcuni veicoli circolano a velocità eccessiva, creando una condizione di grave pericolo per pedoni e altri automobilisti. La segnalazione chiede un intervento rapido e l’adozione di misure per modificare il comportamento degli automobilisti, al fine di prevenire possibili incidenti. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

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