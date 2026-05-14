Chiuro auto troppo veloci in via Stazione | Una situazione di grave pericolo
Un residente di Chiuro ha segnalato che in via Stazione alcuni veicoli circolano a velocità eccessiva, creando una condizione di grave pericolo per pedoni e altri automobilisti. La segnalazione chiede un intervento rapido e l’adozione di misure per modificare il comportamento degli automobilisti, al fine di prevenire possibili incidenti. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti per le verifiche del caso.
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Chiuro, che evidenzia una situazione di grave pericolo relativa a via Stazione e sollecita degli interventi (e un cambio di comportamento da parte degli automobilisti) immediati, affinché non si verifichino gravi incidenti.“Scrivo per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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