Paura per una bambina di 18 mesi incastrata nel tosaerba | è grave e in pericolo di vita

A Loria, in provincia di Treviso, si è verificato un incidente nel pomeriggio del 25 aprile, quando una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba utilizzato dai genitori nel giardino di casa. La piccola è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale in condizioni gravi, considerate a rischio di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Treviso, 25 aprile 2026 – Ore di paura e forte preoccupazione a Loria, in provincia di Treviso, dove una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba che i genitori, di 30 e 29 anni, stavano usando nel giardino di casa. Soccorsi immediati, ma è grave. La bimba è stata immediatamente portata all'ospedale di Castelfranco Veneto dal Suem 118, ma poi i medici hanno deciso di trasferire lei e la madre in elicottero nel più attrezzato ospedale di Padova. Ma le sue condizioni sono gravi: la piccola è in pericolo di vita. Accertamenti per capire la dinamica. I carabinieri di Loria e di Castefranco Veneto stanno conducendo degli accertamenti nella casa di famiglia per chiarire la dinamica del gravissimo incidente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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