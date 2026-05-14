Una persona ha riferito di dover affrontare questioni legate al suo aspetto facciale, evidenziando la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha aggiunto di voler decidere in seguito se intraprendere ulteriori interventi. La conversazione riguarda un percorso di cura per malformazioni craniofacciali, che viene descritto come un processo piuttosto che un singolo intervento. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle procedure chirurgiche di correzione di anomalie di questa natura.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - “Io devo fare i conti con la mia faccia”. Un nuovo intervento? “Ti dirò se voglio fare altro”. È la lezione “enorme” di Giovanni Bagnasco, allora 14enne, cresciuto all'interno del percorso di cura Smile House, per una malformazione craniofacciale, che oggi è diventato anche attore. “Noi chirurghi pensiamo che il dato estetico sia la cosa più importante. E invece non è così”, spiega, all'Adnkronos Salute, Domenico Scopelliti, presidente e fondatore di Smile House Fondazione Ets, direttore dell'Unità operativa complessa di chirurgia Maxillo-facciale dell'ospedale San Filippo Neri, Asl Roma 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chirurgia: malformazioni craniofacciali, Scopelliti (Smile House) 'la cura è un percorso'

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