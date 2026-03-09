Donne in chirurgia riflessione sul percorso professionale dentro e fuori la sala operatoria

Martedì 10 marzo alle 16.30 si svolgerà un evento dedicato alle donne in chirurgia presso il nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona, nell’aula C5. La manifestazione intende analizzare il percorso professionale delle donne che operano in ambito chirurgico e discutere delle evoluzioni avvenute nel settore. L’iniziativa riunisce mediche e professioniste del settore per approfondire queste tematiche.

Martedì 10 marzo alle 16.30, al nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona (Aula C5), si terrà ‘Women in Surgery - Donne in chirurgia, dentro e fuori dalla sala operatoria’, un evento dedicato alla riflessione sul percorso professionale delle donne in ambito chirurgico e sulle trasformazioni culturali e organizzative che stanno ridefinendo il volto della medicina contemporanea. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di dialogo sul ruolo delle donne nella chirurgia tra professione, vita privata e futuro della sanità. L’evento è stato promosso da Alba Scerrati, dirigente medico della Neurochirurgia di Ferrara, con il supporto del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, di ‘Women in Surgery Italia’ e di ‘Mission Brain Foundation’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

