Sanità nasce il percorso unico in Toscana per la chirurgia pediatrica ricostruttiva

In Toscana è stato istituito un percorso unico dedicato alla chirurgia pediatrica ricostruttiva. Questo nuovo servizio accompagna bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da malformazioni lungo tutte le fasi della cura, dalla diagnosi agli interventi chirurgici e ai controlli successivi. La creazione di questa struttura mira a garantire continuità assistenziale e un approccio integrato per i pazienti più giovani.

Un percorso innovativo e unico in Toscana per accompagnare bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da patologie malformative lungo tutte le fasi della cura, dalla diagnosi agli interventi fino ai controlli post-operatori. È la nuova sinergia tra l’Asl Toscana centro e l’Azienda.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Ospedale di Terni, percorso di chirurgia pediatrica innovativo: “Rete sanitaria regionale sempre più integrata”Un progetto di rilievo clinico ed organizzativo, che rafforza la presa in carico dei piccoli pazienti, garantendo possibilità di cure, appropriatezza... Sanità più semplice e veloce: nasce il nuovo percorso integrato per le cure polmonariÈ stato approvato a Ferrara il nuovo Pdta Polmone, un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che rappresenta un vero punto di svolta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanità più semplice e veloce: nasce il nuovo percorso integrato per le cure polmonari; Tumore ovarico, 15 diagnosi al giorno: nasce la campagna Insieme di Insiemi; RTD in Sanità: la nuova community AGID per il digitale; Valli Etrusche, martedì 14 aprile a Suvereto l’incontro sulla nuova Casa di Comunità che aprirà entro l’estate. La Cisl lancia il percorso degli Stati generali della SanitàNon una passerella ma luogo di elaborazione e proposta. Occorre superare la logica dell’emergenza permanente e aprire alla programmazione. E’ quanto ha affermato Melicia Comberiati, segretaria gener ... ilroma.net Hirpo, il lupetto digitale che guida la sanità del futuro in IrpiniaL’Asl Avellino apre una nuova fase del proprio percorso verso una sanità sempre più digitale, accessibile e vicina ai cittadini. Con l’attivazione di tre nuovi servizi dedicati all’utenza, l’Azienda s ... irpinianews.it Sanità territoriale, M5S : "Il report GIMBE mette il timbro sul fallimento di Bardi e Latronico" Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Alessia Araneo e Viviana Verri, Consigliere Regionali M5S "Non servono più cartomanti o profeti per dirlo. C’è un altro ti - facebook.com facebook Il Commissario Olivér Várhelyi riunisce gli stakeholder:"Focus sul futuro dell'industria sanitaria europea" #dialoghi #futuro #industria #sanità #opportunità #strategie #pazienti #sicurezza #assistenza #15aprile @europainitalia @EU_Health eurok x.com