La Procura ha presentato ricorso in appello chiedendo una penalizzazione di 11 punti in più per una squadra di calcio. Se la Corte dovesse accogliere la richiesta, la classifica del campionato potrebbe cambiare, influenzando la posizione di diverse squadre. La decisione della Procura si basa su un nuovo calcolo dei punti, modificato rispetto alle precedenti richieste, anche se i motivi di questa variazione non sono stati ancora spiegati pubblicamente.

? Punti chiave Come cambierà la classifica se la Corte accoglierà il ricorso?. Perché la Procura ha cambiato il calcolo dei punti richiesti?. Chi sono i tesserati coinvolti nel nuovo conteggio delle mensilità?. Quale errore interpretativo contesta la Procura alla precedente sentenza?.? In Breve Richiesta 11 punti per mensilità non pagate a Surricchio, Del Zotti e D'Ercole.. Procura contesta errore interpretativo del Tribunale Federale sul Comunicato 154 del 6 giugno 2025.. Udienza fissata per giovedì 14 maggio alle ore 11 presso la Corte Torsello.. Possibile ricorso finale al Collegio di Garanzia del CONI dopo la decisione d'appello.. La Procura Federale ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, chiedendo alla Corte d’Appello di infliggere 11 punti di penalizzazione al Chieti per giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, la Procura chiede 11 punti di penalizzazione in appello

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