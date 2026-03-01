Villa Pace a Fiorano L’area verde torna ai cittadini

A Fiorano Modenese, gli interventi di manutenzione nel parco di Villa Pace stanno per essere completati e si concluderanno entro il prossimo fine settimana. L’area verde, che era stata oggetto di lavori, sarà così riaperta ai cittadini. La ristrutturazione riguarda le diverse parti del parco, che tornano accessibili dopo un periodo di lavori di sistemazione.

Si concluderanno entro il prossimo fine settimana gli interventi di manutenzione del parco di Villa Pace a Fiorano Modenese. Circa 25mila euro investiti dall'Amministrazione per restituire ai cittadini un'area verde più sicura, sana e fruibile a tutti. L'intervento prevede la rimozione delle siepi perimetrali e interne, la cui attuale densità ha favorito la creazione di zone non visibili, ma anche la pulizia radicale della vegetazione spontanea e infestante cresciuta sulla scarpate che si affacciano sulla circondariale, oltre al ripristino degli arredi, tra cui alcune panchine ammalorate. "In vista della balle stagione – ha detto l'assessore...