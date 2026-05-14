Chiellini presto in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime

Da juventusnews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore noto per la sua carriera in Juventus ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni di giugno. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della federazione calcistica nazionale, con altri candidati che hanno già confermato la loro partecipazione. La figura proposta ha già ricoperto ruoli di rilievo nel settore sportivo e si prepara a presentare la propria candidatura nelle prossime settimane. Le elezioni federali sono programmate per il mese di giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Chiellini presto in FIGC? Il dirigente della Juventus si candida come consigliere federale in vista delle elezioni previste per il mese di giugno. L’assemblea elettiva della  FIGC  si avvicina e i nomi dei protagonisti che guideranno il calcio italiano stanno finalmente emergendo in modo definitivo. La Federazione ha ufficializzato l’elenco dei candidati per l’appuntamento fissato per lunedì  22 giugno, confermando la sfida per la presidenza tra  Giovanni Malagò  e  Ignazio Abate. Tuttavia, la vera sorpresa per la Juve  riguarda le candidature depositate per il ruolo di  consigliere federale. Tra i profili di spicco che hanno deciso di scendere in  campo  a livello istituzionale compare infatti il nome di  Giorgio Chiellini, ormai stabilmente inserito nei quadri dirigenziali del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiellini presto in figc spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale le ultimissime
© Juventusnews24.com - Chiellini presto in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale: le ultimissime
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

FIGC, ufficiale la candidatura di Marotta, Chiellini e Sara Gama per il ruolo di consigliere federale: la listaAccomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione...

FIGC, Marotta tra i candidati al Consiglio Federale: ufficiale la lista per l’assemblea del 22 giugnodi Alberto PetrosilliIl presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è pronto a entrare nel nuovo assetto federale: ufficiale la sua candidatura e non solo...

chiellini presto in figcAnche Marotta e Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGCCi sono anche Giorgio Chiellini e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC. milannews.it

chiellini presto in figcElezioni FIGC, i candidati per il nuovo consiglio federale: Campoccia, Chiellini e Marotta per la AInsieme alle candidature per la presidenza della FIGC, sono state ammesse dagli uffici tecnici della Federcalcio anche quelle del consiglio federale, tecnicamente decaduto dopo le dimissioni di Gabrie ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web