Chiellini presto in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime
Un ex calciatore noto per la sua carriera in Juventus ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni di giugno. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della federazione calcistica nazionale, con altri candidati che hanno già confermato la loro partecipazione. La figura proposta ha già ricoperto ruoli di rilievo nel settore sportivo e si prepara a presentare la propria candidatura nelle prossime settimane. Le elezioni federali sono programmate per il mese di giugno.
di Luca Fioretti Chiellini presto in FIGC? Il dirigente della Juventus si candida come consigliere federale in vista delle elezioni previste per il mese di giugno. L’assemblea elettiva della FIGC si avvicina e i nomi dei protagonisti che guideranno il calcio italiano stanno finalmente emergendo in modo definitivo. La Federazione ha ufficializzato l’elenco dei candidati per l’appuntamento fissato per lunedì 22 giugno, confermando la sfida per la presidenza tra Giovanni Malagò e Ignazio Abate. Tuttavia, la vera sorpresa per la Juve riguarda le candidature depositate per il ruolo di consigliere federale. Tra i profili di spicco che hanno deciso di scendere in campo a livello istituzionale compare infatti il nome di Giorgio Chiellini, ormai stabilmente inserito nei quadri dirigenziali del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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