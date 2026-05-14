Chiellini presto in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime

Un ex calciatore noto per la sua carriera in Juventus ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni di giugno. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della federazione calcistica nazionale, con altri candidati che hanno già confermato la loro partecipazione. La figura proposta ha già ricoperto ruoli di rilievo nel settore sportivo e si prepara a presentare la propria candidatura nelle prossime settimane. Le elezioni federali sono programmate per il mese di giugno.

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