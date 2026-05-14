Chiedono a Sal Da Vinci se mette il ketchup sulla pasta | la sua reazione conquista tutti
Durante una sua visita a Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci è stato coinvolto in una domanda insolita: se mette il ketchup sulla pasta. La domanda ha suscitato attenzione tra il pubblico e i presenti, portando il cantante a rispondere con una reazione che ha attirato l’attenzione dei media. Oltre a questa curiosità, si è parlato anche di altri aspetti legati alla sua partecipazione alla manifestazione musicale.
Quando Sal Da Vinci è arrivato a Vienna per rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2026, probabilmente si aspettava domande sulla sua canzone “Per sempre sì”, sulla performance, magari sulla vittoria a Sanremo. Quello che forse non immaginava era di trovarsi davanti a una delle provocazioni più classiche rivolte agli italiani all’estero: “ Si mette il ketchup sulla pasta? ” La domanda, posta in chiave ironica da una giornalista durante una delle tante interviste rilasciate nella capitale austriaca, poteva essere un momento imbarazzante o trasformarsi in gaffe. Invece, l’artista napoletano ha dimostrato di avere lo spirito giusto per affrontare una kermesse internazionale come l’Eurovision, rispondendo con autoironia e divertimento.🔗 Leggi su Screenworld.it
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