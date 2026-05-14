Chiedono a Sal Da Vinci se mette il ketchup sulla pasta | la sua reazione conquista tutti

Durante una sua visita a Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci è stato coinvolto in una domanda insolita: se mette il ketchup sulla pasta. La domanda ha suscitato attenzione tra il pubblico e i presenti, portando il cantante a rispondere con una reazione che ha attirato l’attenzione dei media. Oltre a questa curiosità, si è parlato anche di altri aspetti legati alla sua partecipazione alla manifestazione musicale.

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Quando Sal Da Vinci è arrivato a Vienna per rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2026, probabilmente si aspettava domande sulla sua canzone “Per sempre sì”, sulla performance, magari sulla vittoria a Sanremo. Quello che forse non immaginava era di trovarsi davanti a una delle provocazioni più classiche rivolte agli italiani all’estero: “ Si mette il ketchup sulla pasta? ” La domanda, posta in chiave ironica da una giornalista durante una delle tante interviste rilasciate nella capitale austriaca, poteva essere un momento imbarazzante o trasformarsi in gaffe. Invece, l’artista napoletano ha dimostrato di avere lo spirito giusto per affrontare una kermesse internazionale come l’Eurovision, rispondendo con autoironia e divertimento.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chiedono a Sal Da Vinci se mette il ketchup sulla pasta: la sua reazione conquista tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spaghetti col ketchup? La reazione choc di Sal Da Vinci diventa virale a Eurovision 2026In un nuovo video che ha conquistato i social, Sal da Vinci è diventato ufficialmente il paladino della cucina mediterranea contro gli “orrori”... Sal da Vinci sempre più internazionale, conquista una band inglese famosissima: ecco la reazione del gruppoIl brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo interpretato da Sal Da Vinci continua a far parlare di sé anche all’estero, attirando l’attenzione... Temi più discussi: Sal Da Vinci ospite del Casinò di Campione d'Italia subito dopo Eurovision; Vienna, Sal Da Vinci all'assalto dell'Eurovision: standing ovation ma i bookies non lo danno favorito; Eurovision 2026, scaletta prima serata: quando canta Sal Da Vinci; Sal Da Vinci e il Matrimonio napulitano all’Eurovision 2026. Comunista in pausa caffè (@InCaffe88182) / Posts / X x.com Vienna, Sal Da Vinci all'assalto dell'«Eurovision»: standing ovation ma i bookies non lo danno favorito«Buonanotte Vienna!». Ieri sera l'«Eurovision song contest» alla Stadthalle ha pronunciato i suoi primi verdetti iniziando a formare la rosa di finalisti che ... ilmattino.it Sal Da Vinci unisce ancora l’Italia e stavolta nel pentimento. Dopo aver visto le prove all’Eurovision ci chiediamo tutti: perché lo abbiamo mandato lì? [VIDEO]Possiamo confermarlo: Per sempre sì è stata un’allucinazione collettiva. Ci cospargiamo il capo di cenere e preghiamo insieme affinché l’Europa, durante l’esibizione di Sal Da Vinci, si distragga. P ... mowmag.com