Spaghetti col ketchup? La reazione choc di Sal Da Vinci diventa virale a Eurovision 2026

Durante l’ultima edizione di Eurovision 2026, un video ha catturato l’attenzione sui social network, mostrando un artista noto per la sua carriera musicale che si scagliava contro l’uso del ketchup negli spaghetti. La clip ha immediatamente fatto il giro delle piattaforme digitali, diventando virale e suscitando numerosi commenti tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista riguardo all’episodio.

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In un nuovo video che ha conquistato i social, Sal da Vinci è diventato ufficialmente il paladino della cucina mediterranea contro gli “orrori” culinari d’oltreoceano. Sul red carpet dell’ Eurovision 2026, il vincitore dell’ultimo Sanremo ha reagito con un secco e categorico rifiuto all’idea di sostituire la classica salsa di pomodoro con il ketchup come condimento per la pasta, esclamando con visibile fermezza: “No, no, no ketchup, no ketchup, no”. La sua espressione di studiato shock patriottico è già diventata un cult di questa edizione della kermesse che si svolge a Vienna. The visceral disgust. The “No Ketchup” I love Unc so much pic.twitter.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Spaghetti col ketchup? La reazione choc di Sal Da Vinci diventa virale a Eurovision 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sal Da Vinci conquista il mondo: Napoli trionfa all’Eurovision e diventa virale sui social. Sal Da Vinci diventa protagonista di un breve anime viraleNegli ultimi giorni il web è stato travolto da un fenomeno curioso e sorprendente che unisce due mondi apparentemente lontanissimi: la musica... Spaghetti col ketchup? La reazione choc di Sal Da Vinci diventa virale a Eurovision 2026Il vincitore di Sanremo 2026, concorrente all'Eurovision ha ribadito 'in eurovisione' cosa non bisogna MAI mettere sugli spaghetti. cinemaserietv.it Molto italiano, pure troppo. Sal Da Vinci all'Eurovision intercetta l'effetto Toto CutugnoIl successo dell’artista napoletano non è solo musicale. È il ritorno di un’immagine dell’Italia costruita su melodia, pathos, emozione. Che forse il resto ... huffingtonpost.it