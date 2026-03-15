Il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, interpretato da Sal Da Vinci, sta attirando l’attenzione oltre i confini italiani. Una band inglese molto nota ha manifestato interesse nei confronti della canzone, suscitando discussione tra gli appassionati di musica internazionale. La scena musicale si interroga sulle future collaborazioni o cover, mentre il pezzo continua a essere al centro di attenzione.

Il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo interpretato da Sal Da Vinci continua a far parlare di sé anche all’estero, attirando l’attenzione di una celebre band inglese. Scopriamo qual è il gruppo britannico incuriosito dalla canzone italiana! Leggi anche: Sapete che Carlo Conti aveva scartato da Sanremo sia Sal Da Vinci che Ditonellapiaga? Il no secco! Il Festival di Sanremo rappresenta da sempre uno dei palcoscenici più importanti per la musica italiana, capace ogni anno di lanciare canzoni destinate a diventare popolari ben oltre i confini nazionali. Negli ultimi anni, grazie anche alla diffusione dei contenuti sui social e sulle piattaforme digitali, molte performance sanremesi hanno iniziato a circolare rapidamente anche all’estero, raggiungendo artisti e pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sal da Vinci sempre più internazionale, conquista una band inglese famosissima: ecco la reazione del gruppo

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SAL DA VINCI - Per Sempre Sì (Testo/Lyrics) [SANREMO 2026]

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Artisti veri non perdono l’umiltà, mai. Sal Da Vinci davanti a Renato Zero. Occhi lucidi, lacrime che non si trattengono. Non un collega. Una leggenda. Un’icona che ha scritto la storia. Uno sguardo di pura stima. Un abbraccio che pesa. La grandezza vera È in facebook

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