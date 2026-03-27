garlasco depositata la perizia sui pc di chiara poggi e stasi ipotesi ritrovamento cartella militare si va verso fine indagini

Nelle indagini sul delitto di Garlasco, è stata depositata la perizia sui computer di Chiara Poggi e dell’indagato. La consulenza include la possibilità di aver trovato una cartella denominata

Nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la perizia effettuata dal professor Paolo Dal Checco potrebbe essere l'ultimo elemento necessario prima della decisione della Procura tra archiviazione del caso o rinvio a giudizio. I 18 mesi di indagini supplementari scadranno ad agosto 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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L’immagine mostrerebbe Stasi in maniche corte, senza evidenti graffi o lesioni sulle braccia, proprio mentre la nuova ricostruzione del delitto ipotizza una difesa attiva di Chiara Poggi e una possibile colluttazione più lunga di quanto si sia ritenuto finora. Intant - facebook.com facebook

#ultimora su #Garlasco: Il prof. Paolo Dal Checco consulente tecnico informatico, incaricato dalla procura di Pavia di analizzare i pc di Stasi e Chiara Poggi, nelle scorse ore ha consegnato la sua relazione #Mattino5 x.com