Chiara Poggi l' ultima perizia | Il Dna sulla bicicletta e sul cucchiaino

Nelle ultime analisi effettuate, il DNA di Chiara Poggi è stato rinvenuto sia sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi sia su un cucchiaino usato dalla giovane donna prima della sua morte avvenuta nel 2007. Tuttavia, le perizie hanno evidenziato che i profili genetici rilevati sui due oggetti sono diversi, e la sola somiglianza numerica tra le quantità di DNA non rappresenta una coincidenza significativa. La questione rimane al centro delle indagini in corso.

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Il dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e quello sul cucchiaino utilizzato dalla 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa a Garlasco sono diversi e fra i due c'è solo una "apparente coincidenza numerica tra le quantificazioni dei due campioni". Con queste parole i consulenti genetisti della Procura di Pavia, il professor Carlo Previderé e la dottoressa Pierangela Grignan i, smentiscono una delle suggestioni mediatiche circolate negli scorsi mesi attorno al delitto. Cioè che le tracce genetiche trovate dal Ris di Parma nel 2007 sui pedali della bicicletta Umberto Dei dell'ex fidanzato della vittima - pedali...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi, l'ultima perizia: "Il Dna sulla bicicletta e sul cucchiaino" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, l’ipotesi scambio di provette: “Stessa quantità del DNA di Chiara Poggi su pedali che sul cucchiaino”La Procura di Pavia nel suo fascicolo sul delitto di Garlasco sostiene che non fu mai provato che si trattasse di sangue, né tanto meno quello della... Garlasco, quali sono i nodi da sciogliere nella perizia Albani sul dna trovato sulle unghie di Chiara PoggiNel caso del delitto di Garlasco ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e, alcuni di questi, riguardano la perizia Albani sul dna ritrovato sulle... Temi più discussi: Le intercettazioni, la telefonata con Chiara Poggi e la chiavetta Usb: il caso Garlasco dopo l'ultimo interrogatorio ad Andrea Sempio; Sempio contro Chiara Poggi in un'aggressione cieca. I carabinieri: Mai provato che sulla bici di Stasi ci fosse sangue della vittima; Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisa; Delitto di Garlasco, Procura: Da Sempio annullamento furioso di Chiara. ULTIMA ORA Garlasco, la Procura chiude il cerchio: Andrea Sempio formalmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi x.com Delitto di Garlasco: l’ultima voce assurda sui genitori di Chiara PoggiNel giallo del delitto di Garlasco, una posizione molto discussa è quella della famiglia Poggi, con riferimento ai genitori di Chiara. newsmondo.it «Andrea Sempio ha rubato insieme a Marco il video intimo di Chiara. I Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini»Parte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti ... leggo.it