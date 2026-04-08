Nella vicenda riguardante il caso di Chiara Poggi, si sono concentrati i rilievi della perizia condotta dall’esperta Denise Albani, in particolare sul DNA trovato sotto le unghie della vittima. La relazione analizza le caratteristiche del materiale genetico e le modalità di raccolta, evidenziando alcuni punti ancora da chiarire. Si tratta di aspetti che potrebbero influenzare le successive valutazioni nel procedimento giudiziario.

Nel caso del delitto di Garlasco ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e, alcuni di questi, riguardano la perizia Albani sul dna ritrovato sulle unghie della vittima Chiara Poggi. In particolare, i nodi principali riguardano l’impossibilità a stabilire con certezza come sia avvenuta la deposizione di quel dna e ad attribuire quel materiale genetico a un singolo individuo. Dna sulle unghie di Chiara Poggi: i nodi da sciogliere Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è degradato? Perché il dna riconduce alla linea paterna di Sempio? Dna sulle unghie di Chiara Poggi: i nodi da sciogliere Del mistero del dna sulle unghie di Chiara Poggi si è parlato nella puntata di mercoledì 8 aprile di Mattino Cinque. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, quali sono i nodi da sciogliere nella perizia Albani sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Garlasco, i dubbi di Denise Albani sulla perizia del dna sulle unghie di Chiara: "Non farei come De Stefano"Il dibattuto DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è pronto ad essere, ancora una volta, al centro del dibattito sul delitto di Garlasco.

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