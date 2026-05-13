Garlasco l'ipotesi scambio di provette | Stessa quantità del DNA di Chiara Poggi su pedali che sul cucchiaino

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo sul caso di Garlasco, incentrato su un'ipotesi di scambio di provette. Secondo quanto riferito, sarebbe stata riscontrata la presenza dello stesso quantitativo di DNA della vittima sui pedali della bicicletta e sul cucchiaino. Tuttavia, non sono state fornite evidenze che si trattasse di sangue o che provenisse dalla scena del crimine.

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