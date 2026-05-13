Garlasco l'ipotesi scambio di provette | Stessa quantità del DNA di Chiara Poggi su pedali che sul cucchiaino

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo sul caso di Garlasco, incentrato su un'ipotesi di scambio di provette. Secondo quanto riferito, sarebbe stata riscontrata la presenza dello stesso quantitativo di DNA della vittima sui pedali della bicicletta e sul cucchiaino. Tuttavia, non sono state fornite evidenze che si trattasse di sangue o che provenisse dalla scena del crimine.

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La Procura di Pavia nel suo fascicolo sul delitto di Garlasco sostiene che non fu mai provato che si trattasse di sangue, né tanto meno quello della scena del crimine, quello che è stato trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi. Poi gli inquirenti ipotizzano uno scambio di provette.🔗 Leggi su Fanpage.it

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