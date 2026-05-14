Il caso Garlasco torna a fare notizia, con attenzione rivolta ai risultati dell’analisi del DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi. La scoperta di tracce genetiche diverse da quelle finora conosciute ha portato a un riesame delle prove e a nuovi interrogativi nel procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato interesse anche per le implicazioni che le analisi scientifiche possono avere sul processo penale e sulla ricostruzione dei fatti.

Il caso Garlasco è torna ancora una volta, oramai da diversi mesi, al centro della cronaca giudiziaria italiana. Le ultime notizie del 14 maggio 2026 parlano di una nuova valutazione tecnica sul dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento che potrebbe cambiare il quadro investigativo costruito negli ultimi anni attorno al delitto avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo quanto emerge dagli atti e dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, gli esperti starebbero escludendo l’ipotesi del cosiddetto “contatto indiretto”. In pratica, la traccia genetica compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio non sarebbe finita sulle mani della vittima attraverso oggetti condivisi o contaminazioni casuali, ma sarebbe più compatibile con un contatto diretto avvenuto poco prima dell’omicidio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chiara Poggi: il dna sotto le unghie cambia tutto

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CASO CHIARA POGGI - SHOCK! IL DNA SOTTO LE UNGHIE PORTA A… MA C’È UN DETTAGLIO CHE NESSUNO DICE

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