Chiara Poggi ha lottato a lungo con l’assassino la perizia che può riscrivere il delitto di Garlasco | l’arma i tempi diversi e il Dna sotto le unghie

Una nuova perizia sul caso di Garlasco rivela dettagli chiari sulla scena del delitto, evidenziando che Chiara Poggi avrebbe cercato di opporsi all’aggressore durante l’aggressione. Sono stati individuati elementi che riguardano l’arma del delitto, i tempi dei fatti e il DNA trovato sotto le unghie della vittima. Questi dati potrebbero cambiare la ricostruzione ufficiale dell’omicidio.

Chiara Poggi avrebbe lottato contro il suo assassino, provando a opporsi con una resistenza prolungata al suo aggressore, con cui avrebbe ingaggiato una vera e propria colluttazione. Il tutto mentre la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 veniva colpita molto probabilmente con un martello. È quanto emerge dalle indiscrezioni diffuse dal Tg1 sul contenuto della perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consegnata lo scorso 23 febbraio alla Procura di Pavia e tuttora secretata. Cosa emerge dalla consulenza di Cattaneo. La relazione della professoressa Cattaneo, ordinaria di Scienze biomediche per la salute all’Università Statale di... 🔗 Leggi su Open.online

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Delitto di Garlasco: La perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi

Tutto quello che riguarda Chiara Poggi

Temi più discussi: Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino: la svolta sul caso; Delitto di Garlasco, il Tg1 e la consulenza Cattaneo: Chiara Poggi ha lottato con il suo assassino; Ha lottato. Cosa dice la consulenza medico-legale su Garlasco; Delitto di Garlasco: Chiara Poggi ha lottato con il killer. La svolta della perizia Cattaneo, si riapre il mistero.

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