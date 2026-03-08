È lui ignoto 2 Garlasco di chi è il secondo dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Nel caso di Garlasco, si parla di un secondo DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. La scena del crimine e i rilievi scientifici hanno portato all’indagine su questa traccia genetica. I funzionari incaricati stanno analizzando i risultati per capire a chi possa appartenere. La questione rimane aperta mentre le indagini continuano a seguire tutte le piste disponibili.

Il delitto di Garlasco resta uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana degli ultimi decenni. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007 nella tranquilla cittadina della provincia di Pavia, ha segnato profondamente l’opinione pubblica e ha dato origine a una lunga battaglia giudiziaria fatta di indagini, processi, sentenze e continui interrogativi rimasti aperti nel tempo. La mattina del 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco, dove viveva con i genitori. Sono proprio questi ultimi, rientrati dalle vacanze, a scoprire la tragedia: il corpo della giovane si trova sulle scale che conducono alla cantina dell’abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

