Chi sono i conduttori in Austria dell'Eurovision 2026 | per l'Italia Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini

Stasera, giovedì 14 maggio, si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si svolge nell’arena Wiener Stadthalle di Vienna. Per l’Italia, i conduttori sono Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La manifestazione coinvolge diversi paesi e si concluderà con la finale prevista nei prossimi giorni. La semifinale di questa sera trasmette le esibizioni di vari artisti in gara.

Stasera, giovedì 14 maggio, ci sarà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 dall'arena Wiener Stadthalle di Vienna. A condurre l'evento sul palco ci saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre la conduzione italiana sarà affidata alla coppia Gabriele CorsiElettra Lamborghini che troveremo anche in finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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