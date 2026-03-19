Elettra Lamborghini sarà la conduttrice dell’Eurovision 2026, affiancata da Gabriele Corsi. La cantante, che ha già partecipato a Sanremo 2026, prosegue la sua presenza nel panorama televisivo italiano con nuovi impegni. La manifestazione si svolgerà prossimamente, coinvolgendo vari artisti e professionisti del settore. La coppia di conduttori è stata annunciata ufficialmente in vista dell’evento.

Momento d’oro per Elettra Lamborghini. Dopo l’esperienza a Sanremo 2026, la cantante continua a collezionare nuovi progetti e a presidiare la scena televisiva italiana. Oltre a entrare nel cast di Canzonissima, lo show del sabato sera firmato Milly Carlucci, sarà anche protagonista di uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. La cantante affiancherà infatti Gabriele Corsi alla conduzione dell’ Eurovision Song Contest 2026, confermando un momento professionale che continua a brillare. Eurovision 2026, Elettra Lamborghini alla conduzione. La notizia è arrivata un po’ a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima: sarà Elettra Lamborghini a condividere la conduzione per l’Italia dell’ Eurovision Song Contest 2026 insieme a Gabriele Corsi, volto ormai associato alla manifestazione per il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision 2026, Elettra Lamborghini pronta alla conduzione con Gabriele Corsi

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