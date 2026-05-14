Chi era Gianluca Benedetti l' istruttore subacqueo che preferì il mare alla finanza
Gianluca Benedetti era un istruttore subacqueo noto per la sua passione per il mare e il mondo sottomarino. Prima di dedicarsi all'insegnamento, aveva lavorato nel settore finanziario, ma aveva scelto di abbandonare quella carriera per seguire la sua passione. Descritto come una persona energica e molto sportiva, aveva anche interessi per la lettura, il cinema classico e gli scacchi. La sua vita si era caratterizzata da una forte inclinazione verso le attività all'aperto e l'avventura.
«Una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi». È così che Gianluca Benedetti, il padovano tra le cinque vittime italiane dell’immersione subacquea nell'atollo di Vaavu alle Maldive, si descriveva sul sito del tour operator Albatros Top. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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