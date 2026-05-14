Sono stati identificati i cinque italiani deceduti durante un’immersione presso l’atollo Vaavu, nelle Maldive. Tra le vittime c’era Gianluca Benedetti, noto come istruttore subacqueo e capobarca. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. Le autorità locali stanno condurre le indagini per chiarire le cause della tragedia, mentre le famiglie delle vittime attendono aggiornamenti ufficiali.

Sono stati resi noti i nomi dei cinque italiani morti durante l'esplorazione subacquea presso l' atollo Vaavu, nelle Maldive. Tra questi si trovava Gianluca Benedetti, membro dello staff della società Albatros top boat. Nato a Padova, Benedetti ha inizialmente lavorato nel mondo della finanza, coltivando però una forte passione per il mare e le barche. Col tempo aveva deciso di cambiare vita e trasformare il suo amore in qualcosa di più concreto, ossia in lavoro. Da qui la decisione di lasciare l'Italia per intraprendere una nuova avventura. Questo nuovo percorso lo ha portato per prima cosa nell'Oceano Indiano, per la precisione in Indonesia, dove è rimasto per circa 7 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca

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