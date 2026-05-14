Veronica Fusaro, cantante italiana, è stata scelta per rappresentare la Svizzera all’Eurovision 2026. La sua carriera musicale include pubblicazioni di album e singoli che hanno riscosso successo in vari paesi europei. La decisione di selezionare Fusaro è stata annunciata dalle autorità svizzere, senza indicare motivazioni aggiuntive. La cantante, nota per il suo stile musicale, si prepara ora a partecipare alla manifestazione musicale internazionale.

Veronica Fusaro, cantante di origini italiane, è pronta a rappresentare la Svizzera all’Eurovision 2026. Ventinove anni, uno stile raffinato lontano dagli eccessi pop e una voce intensa che sta già conquistando il pubblico europeo, Veronica porterà sul palco di Vienna Alice, un brano delicato e potente che affronta il tema della violenza psicologica sulle donne attraverso un racconto emotivo e profondamente contemporaneo. Chi è Veronica Fusaro. Nata a Thun, nel cuore della Svizzera, Veronica Fusaro porta dentro di sé fortissime radici italiane visto che suo padre è originario di Acri, in provincia di Cosenza, in Calabria, terra a cui la cantante è rimasta profondamente legata e che continua a considerare “casa”, anche oggi che la sua carriera sta assumendo una dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Veronica Fusaro, la cantante italiana all’Eurovision 2026 per la Svizzera

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Reacting to Veronica Fusaro – Alice / Eurovision 2026 Switzerland

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