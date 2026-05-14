Chi è Simòn il cantante dell’Armenia all’Eurovision Song Contest 2026

All’Eurovision Song Contest 2026, l’Armenia ha annunciato che il rappresentante sarà il cantante Simòn. La canzone che porterà sul palco si intitola Paloma Rumba e parla di desiderio di libertà, di uscire dagli schemi e di ritrovare il proprio spazio. La scelta del brano e dell’artista è stata comunicata attraverso una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui processi di selezione. La partecipazione armena si inserisce nel consueto appuntamento musicale europeo, che si svolgerà tra alcuni mesi.

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All’ Eurovision Song Contest 2026, l’ Armenia punta su Simòn che sceglie Paloma Rumba, un brano che esprime la voglia di uscire dagli schemi, lasciarsi andare, riprendersi il proprio spazio. Il titolo, che si può tradurre come “rumba della colomba”, richiama un’immagine molto evocativa, quella di un volo che arriva dopo una lunga attesa. E infatti il cuore della canzone è tutto nel momento in cui si decide di cambiare direzione. Chi è Simòn. Simòn nasce il 9 agosto 1994 a Hrazdan, in Armenia, in una famiglia di medici. Una strada già scritta, almeno in apparenza, che però non riesce mai davvero a competere con quella vocazione artistica che emerge fin da quando era bambino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Simòn, il cantante dell’Armenia all’Eurovision Song Contest 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Who will represent Armenia | Eurovision song contast 2026 Vienna Sullo stesso argomento Simòn all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’ArmeniaAll’Eurovision Song Contest 2026, l’Armenia punta su Simòn, artista che unisce canto e danza in performance pensate per il palco, prima ancora che... Chi è Essyla, la cantante belga in gara all’Eurovision Song Contest 2026Essyla è la cantante belga che stasera si esibirà alla prima semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2026 con il brano Dancing On The Ice. Temi più discussi: Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision Song Contest 2026, chi sono i concorrenti; Eurovision 2026 al via: tutti i Paesi partecipanti e le canzoni in gara; Eurovision 2026: il resoconto della terza giornata di prove. Chi è COSMÓ con Tanzschein | Padrone di casa dell’Austria all’Eurovision Song Contest 2026COSMÓ con Tanzschein all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Austria: è nato in Ungheria ma è cresciuto a Vienna ... ilsussidiario.net Simòn all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’ArmeniaSimòn rappresenta l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2026 con Paloma Rumba, un brano che racconta la voglia di libertà ... dilei.it