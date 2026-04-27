Simòn all’Eurovision 2026 chi è il cantante dell’Armenia

Per l’Eurovision Song Contest 2026, l’Armenia ha scelto Simòn come rappresentante. Si tratta di un artista che combina il canto con la danza, creando performance che puntano a coinvolgere visivamente il pubblico. La sua partecipazione è stata annunciata come parte della selezione nazionale, senza ulteriori dettagli sulla canzone o sul percorso di candidatura. La sua presenza al concorso è stata confermata da fonti ufficiali.

All’ Eurovision Song Contest 2026, l’ Armenia punta su Simòn, artista che unisce canto e danza in performance pensate per il palco, prima ancora che per l’ascolto. Un profilo costruito nel tempo, lontano dalle scorciatoie, che arriva alla competizione europea dopo anni di lavoro tra live e scena locale con Paloma Rumba. Chi è Simòn. Simòn nasce il 9 agosto 1994 a Hrazdan, in Armenia, in una famiglia di medici. Una strada già scritta, almeno in apparenza, che però non riesce mai davvero a competere con quella vocazione artistica che emerge fin da quando era bambino. In casa, infatti, raccontano come l’artista abbia iniziato a cantare e muoversi a ritmo ancora prima di parlare.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Simòn all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’Armenia Armenia’s Eurovision 2026 Entry | SIMÓN – Paloma Rumba Reaction Notizie correlate Alis all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’AlbaniaUn giovane talento che ha saputo trasformare il dolore della lontananza in una melodia che tocca le corde dell’anima. Leggi anche: Akylas all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Grecia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision 2026: ecco i 5 contendenti più quotati secondo i bookmaker; Eurovision 2026: Monroe (Francia) sarà ospite a Playlist su Rai 2; Eurovision 2026 canzoni: pagelle dall’Albania alla Croazia. Simòn all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’ArmeniaSimòn rappresenta l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2026 con Paloma Rumba, un brano che racconta la voglia di libertà ... dilei.it Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scaletteNel corso degli anni tantissimi ospiti hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest: da Madonna a Rita Ora passando per Agnes Carlsson. Al momento nessuna informazione sui nomi dell’edizione ... tg24.sky.it