Stasera si svolge la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, con diversi artisti in gara. Tra questi c’è Essyla, cantante belga, che interpreterà il brano intitolato Dancing On The Ice. La sua esibizione rappresenta il suo debutto in questa competizione musicale internazionale. La semifinale vede coinvolti numerosi partecipanti provenienti da vari paesi, tutti pronti a presentare i loro brani davanti alla giuria e al pubblico.

Essyla è la cantante belga che stasera si esibirà alla prima semifinale dell ‘Eurovision Song Contest 2026 con il brano Dancing On The Ice. Essyla all’Eurovision Song Contest con Dancing On Ice. Originaria di Perwez, nel Brabante Vallone, il suo nome d’arte deriva dal suo nome reale ( Alice ) scritto al contrario. Ispirata dalla chanson francese, dal jazz, folk e rock, si fa conoscere dal grande pubblico con la partecipazione a The Voice Belgique nel 2020. L’anno precedente aveva partecipato per la prima volta all’ Eurovision di Goteborg come corista dell’ Alkmalia, rappresentante del Belgio di quell’edizione. La rivediamo alla competizione canora europea anche nel 2022, quando è al fianco di Jeremie Makiese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Essyla, la cantante belga in gara all’Eurovision Song Contest 2026

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