Chi è Serena Iansiti tra gli attori di Buonvino – Misteri a Villa Borghese?

Da metropolitanmagazine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Iansiti interpreta il ruolo di Veronica Viganò, il vice commissario che lavora a Villa Borghese, nel cast di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”. Nata come attrice, ha partecipato a vari progetti televisivi e teatrali prima di entrare in questa produzione. La serie si svolge tra le atmosfere della celebre villa romana, e il personaggio di Iansiti si occupa di indagare su un caso misterioso ambientato in quel contesto.

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Tra gli attori di Buonvino – Misteri a Villa Borghese troviamo Serena Iansiti nei panni di Veronica Viganò, vice commissario a Villa Borghese. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attrice. Veronica: il vice al fianco del commissario Buonvino. Veronica Viganò (interpretata dall’attrice Serena Iansiti ) è un personaggio centrale nella serie “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”. La co-protagonista della serie ha una storia ben costruita, nata dalla penna di Walter Veltroni e degli sceneggiatori Salvatore De Mola e Michela Straniero, e sembra aver già appassionato il pubblico di Rai 1, confermando il successo del genere poliziesco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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