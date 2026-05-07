Buonvino – Misteri a Villa Borghese intervista a Giorgio Marchesi e Serena Iansiti

Nel cuore di Roma si trova Villa Borghese, un grande spazio verde di circa 80 ettari. Qui è ambientata la nuova serie televisiva “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, che si ispira ai romanzi di Walter Veltroni. La produzione porta sullo schermo un racconto investigativo ambientato in questo celebre parco della città, coinvolgendo attori e sceneggiatori che hanno condiviso le proprie esperienze in un’intervista recente.

Nel cuore di Roma si estende Villa Borghese, un vasto polmone verde di circa 80 ettari che fa da sfondo alla nuova serie “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, un racconto investigativo tratto dai romanzi di Walter Veltroni. Protagonisti sono Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, che guidano una storia ambientata tra natura, arte e misteri. Al centro della trama c’è Giovanni Buonvino, commissario integerrimo e sensibile, un tempo vicequestore, la cui carriera è stata segnata da un errore durante un’operazione, che lo ha costretto a ruoli d’ufficio. La svolta arriva con il trasferimento a dirigere il commissariato di Villa Borghese, apparentemente tranquillo ma in realtà ricco di casi da risolvere.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, intervista a Giorgio Marchesi e Serena Iansiti BUONVINO - MISTERI A VILLA BORGHESE: INTERVISTA CON GIORGIO MARCHESI E SERENA IANSITI Notizie correlate Buonvino – Misteri a Villa Borghese, trama e cast della fiction con Giorgio Marchesi tratta dai romanzi di VeltroniDa stasera in onda su Rai1 la fiction in due puntate Buonvino - Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Leggi anche: Buonvino - Misteri a Villa Borghese: su Rai 1 il 7 e 14 maggio Giorgio Marchesi è il commissario gentile e risoluto creato da Walter Veltroni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Buonvino - Misteri a Villa Borghese; Buonvino, Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi, al via su Rai 1; Dal libro allo schermo: Buonvino Misteri a Villa Borghese, il giallo di Veltroni che porta Roma in TV; Il commissario Buonvino: cast, trama e quando inizia la serie con Giorgio Marchesi. Buonvino – Misteri a Villa Borghese, dal 7 maggio su Rai 1Buonvino – Misteri a Villa Borghese debutta in prima serata su Rai 1 giovedì 7 e 14 maggio 2026. La serie, in due appuntamenti evento. tvserial.it Buonvino – Misteri a Villa Borghese: al via la nuova serie Rai tratta dai Romanzi di Walter VeltroniGiorgio Marchesi è Giovanni Buonvino nella nuova serie di Rai 1 ambientata a Villa Borghese: tra casi irrisolti e amori mai dimenticati, il vicequestore cerca il riscatto professionale ... skuola.net L'attore interpreterà il protagonista nella serie tv «Buonvino - Misteri a Villa Borghese», giovedì 7 e giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 1 - facebook.com facebook Un nuovo edificio a Villa Borghese: il progetto per trasformare la Galleria in un "hub culturale" ift.tt/SZi7tXC x.com