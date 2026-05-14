Serena Iansiti in Buonvino – Misteri a Villa Borghese | Veronica Viganò è una donna luminosa ma porta con sé un dolore profondo

Da dilei.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova serie televisiva intitolata Buonvino – Misteri a Villa Borghese, Serena Iansiti interpreta il ruolo dell’ispettrice Veronica Viganò. La produzione si ispira ai romanzi di Walter Veltroni e vede tra gli interpreti principali Giorgio Marchesi, con la regia di Milena Cocozza. La storia si svolge tra i misteri che circondano Villa Borghese, con al centro un personaggio femminile descritto come una donna luminosa che, però, porta con sé un dolore profondo.

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Serena Iansiti è l’ispettrice Veronica Viganò nella nuova serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese, tratta dai romanzi di Walter Veltroni, con Giorgio Marchesi e per la regia di Milena Cocozza. La seconda ed ultima puntata della prima stagione è trasmessa su Rai 1 in prima serata giovedì 14 maggio. Volto amatissimo del piccolo e grande schermo, Serena Iansiti è protagonista di molte fiction di successo, dal Commissario Ricciardi a Màkari, da Un passo dal cielo a Buongiorno, mamma! In Buonvino – Misteri a Villa Borghese, per la prima volta, Serena Iansiti si è cimentata nel ruolo di ispettrice di polizia. La sua Veronica Viganò è una donna che forte che sta elaborando il lutto per la perdita del marito, ma senza far pesare sugli altri il dolore provato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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