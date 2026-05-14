Chi è nato il 14 maggio | le star del cinema della tv e della musica che festeggiano il compleanno oggi

Da webmagazine24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio è una data che vede festeggiare numerose personalità di spicco nel panorama dello spettacolo, della musica e del cinema. In questa giornata, molte celebrità sono nate, portando avanti carriere che spaziano dalla recitazione alla musica, e sono riconosciute a livello internazionale. Tra queste figure ci sono attori, cantanti e altri artisti che hanno contribuito con il loro talento a diversi settori dell’intrattenimento.

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Il 14 maggio si conferma una data ricchissima di compleanni illustri nel mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e della tecnologia. Tra Premi Oscar, registi leggendari, star televisive e imprenditori miliardari, sono tanti i personaggi famosi che festeggiano oggi il proprio compleanno. Da Cate Blanchett a Mark Zuckerberg, passando per George Lucas e Valeria. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Amici 16, anticipazioni ottava puntata del 13 maggio: Ospiti, eliminato e quinto giudice.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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