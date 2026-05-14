La cantante francese Monroe sarà la rappresentante della Francia all’Eurovision 2026 con il brano “Regarde!”. La canzone mira a mettere in luce diversi stili musicali presenti nel paese, dal canto d’opera alla teatralità dei musical, fino al pop moderno. La scelta di Monroe intende mostrare la varietà culturale e musicale della Francia attraverso una performance che combina diversi generi, con l’obiettivo di portare sul palco europeo un’immagine ricca e rappresentativa delle sue tradizioni artistiche.

Con “Regarde!”, la Francia vuole celebrare la ricchezza di tutte le sue culture musicali. Dalla potenza emotiva dell’opera alla teatralità dei grandi musical, fino alla modernità del pop, Monroe punta a far conoscere molti stili musicali francesi sulla scena europea. Composta da Fred Savio, Fredie Marche e i Violin Phonix, il duo di violini francese più popolare della loro generazione, la canzone “Regarde!” è stata scritta per essere un grido dal cuore e un inno all’amore; alla semplice e potente verità che, nonostante le nostre differenze e le nostre lotte, l’amore è ovunque e rimane il nostro linguaggio comune. Classe 2008, Monroe Vata Rigby, questo il suo vero nome, è franco-americana (è nata a Salt Lake City da madre francese e padre americano). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Monroe, la cantante della Francia all’Eurovision 2026

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Monroe représentera la France à l'Eurovision

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