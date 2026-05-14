Chi è Cosmò il cantante in gara per l’Austria all’Eurovision Song Contest

Da metropolitanmagazine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosmò è un cantante austriaco che partecipa all’Eurovision Song Contest con il brano Tanzschein. È stato già qualificato per la finale, che si terrà sabato 16 maggio, insieme ad altri paesi come Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Stasera, nella seconda semifinale, Cosmò si esibirà davanti al pubblico e ai giudici, portando la sua canzone. La sua partecipazione fa parte della competizione musicale europea di quest’anno.

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Cosmò è il cantante austriaco, già qualificato per la finale dell ‘Eurovision Song Contest sabato 16 maggio insieme ad Italia, Germania, Francia e Regno Unito, che presenterà stasera nella seconda semifinale il brano Tanzschein. Nato nel 2006 Benjamin Gedeon (vero nome) è un cantante di origini tedesche ed ungheresi cresciuto nel Burgenland, in Austria, e ora vive a Vienna. Il nome d’arte dell’artista riflette la sua apertura al mondo e il suo fascino per l’universo. Il suo percorso nel mondo della musicale inizia a soli quattro anni, con le prime lezioni per poi due anni dopo intraprendere lo studio del pianoforte. A tredici anni inizia a prendere lezioni di canto da un cantante lirico di Graz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Vocal Coach Reacts to COSMÓ - Tanzschein | Austria Eurovision 2026

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