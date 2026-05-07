Il Regno Unito parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con Look Mum No Computer, nome d’arte di Sam Bartle. Si tratta di un giovane cantautore, polistrumentista e youtuber britannico. Questa scelta è stata annunciata in vista della prossima edizione del concorso musicale europeo.

Il Regno Unito è pronto a stupire all’ Eurovision Song Contest 2026: a rappresentare il paese a Vienna ci sarà infatti Look Mum No Computer, pseudonimo di Sam Bartle, giovane cantautore, polistrumentista e youtuber britannico. Sul palco dell’evento porterà Eins, zwei, drei, scritta e composta insieme a Julie “Kill J” Aagaard, Thomas Stengaard e Lasse “Nylan” Midtsian Nymann, un brano dalle sonorità synth pop e synthpunk che rappresenta un vero inno alla voglia di staccare dalla routine e concedersi momenti di pura leggerezza. Chi è Look Mum No Computer. Dietro il nome decisamente fuori dagli schemi di Look Mum No Computer si nasconde Sam Battle, musicista britannico diventato negli anni una vera icona della scena elettronica alternativa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Look Mum No Computer all’Eurovision 2026, chi è il cantante del Regno Unito

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Eurovision 2026: il Regno Unito scommette sul synth-pop DIY di Sam BattleSam Battle, noto come Look Mum No Computer, porterà il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna con il brano Eins, Zwei, Drei.

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