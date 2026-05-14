Khalaili, giovane calciatore noto per aver preso parte al Mondiale Under 20 di alcuni anni fa, ha eliminato il Brasile durante quella competizione. Attualmente, è al centro di un interesse da parte del squadra italiana, che lo ha messo nel mirino. La sua carriera è stata segnata da alcune prestazioni positive contro team di alto livello, e ora il suo nome viene associato a un possibile trasferimento in una delle squadre di Serie A. La trattativa è ancora in fase preliminare.

A un certo punto Anan Khalaili lascia il pallone e prova a fare due calcoli col contapassi: "Quanti chilometri macino a partita? Bella domanda, credo fra gli undici e i dodici. Ma sono quasi tutti sprint". Da velocista puro, peraltro: in stagione, a furia di pestare la linea laterale, ha toccato picchi di velocità fra i 32 e i 34 chilometri orari. Per prendere il ragazzo di Haifa bisogna essere veloci come lui: il Napoli lo sa e ci pensa concretamente. Anche perché Khalaili ha già un ottimo feeling con il nostro calcio: chiedete ad Atalanta e Fiorentina. Gli highlights più immediati dell’esterno destro classe 2004 riportano prima di tutto a Budapest, marzo di due anni fa: di Anan si parla già come di uno dei migliori prospetti d’Israele e lui non si intimorisce sotto i riflettori della Conference. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Khalaili, la freccia di Haifa nel mirino del Napoli che ha già fatto male a Fiorentina ed Atalanta

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