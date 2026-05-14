Chi è Eva Marija la cantante del Lussemburgo all’Eurovision 2026

Da metropolitanmagazine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’Eurovision Song Contest 2026, il Lussemburgo ha scelto Eva Marija come rappresentante. La cantante porterà sul palco il brano intitolato “Mother Nature”. La scelta è stata annunciata recentemente e si tratta della prima partecipazione del paese in questa competizione dopo diversi anni di assenza. Eva Marija è una artista emergente che si prepara a esibirsi davanti a un pubblico internazionale. La sua presenza nel concorso ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica europea.

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A rappresentare il  Lussemburgo  all’ Eurovision Song Contest 2026  sarà  Eva Marija  con il brano  “Mother Nature”. L’artista ha vinto  Luxembourg Song Contest 2026, la selezione organizzata dall’emittente  RTL  al Rockhal nella città di Esch-sur-Alzette. A presentare la serata  Hana Sofia Lopes,  Raoul Roos  e  Loïc Juchem. Per Eva Marija la musica è stata un colpo di fulmine arrivato prestissimo: la ragazza aveva infatti appena tre anni quando, guardando l’esibizione di  Alexander Rybak  con  Fairytale, brano vincitore dell’ Eurovision Song Contest 2009, si è innamorata del violino. Da quel momento quello strumento è diventato il filo conduttore della sua vita artistica e personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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