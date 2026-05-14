Per l’Eurovision Song Contest 2026, il Lussemburgo ha scelto Eva Marija come rappresentante. La cantante porterà sul palco il brano intitolato “Mother Nature”. La scelta è stata annunciata recentemente e si tratta della prima partecipazione del paese in questa competizione dopo diversi anni di assenza. Eva Marija è una artista emergente che si prepara a esibirsi davanti a un pubblico internazionale. La sua presenza nel concorso ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica europea.

A rappresentare il Lussemburgo all’ Eurovision Song Contest 2026 sarà Eva Marija con il brano “Mother Nature”. L’artista ha vinto Luxembourg Song Contest 2026, la selezione organizzata dall’emittente RTL al Rockhal nella città di Esch-sur-Alzette. A presentare la serata Hana Sofia Lopes, Raoul Roos e Loïc Juchem. Per Eva Marija la musica è stata un colpo di fulmine arrivato prestissimo: la ragazza aveva infatti appena tre anni quando, guardando l’esibizione di Alexander Rybak con Fairytale, brano vincitore dell’ Eurovision Song Contest 2009, si è innamorata del violino. Da quel momento quello strumento è diventato il filo conduttore della sua vita artistica e personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Eva Marija, la cantante del Lussemburgo all’Eurovision 2026

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Vocal Coach Analysis: Eva Marija - Mother Nature | Luxembourg | National Final #ESC26

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