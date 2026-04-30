Essyla rappresenta il Belgio all’Eurovision 2026. La cantante ha ottenuto popolarità partecipando al programma televisivo The Voice. Per questa edizione, porta sul palco il brano intitolato Dancing on the Ice.

Essyla è la cantante del Belgio in gara all’ Eurovision 2026. Arrivata al successo grazie al programma The Voice, l’artista porterà sul palco della manifestazione il singolo Dancing on the Ice. Chi è Essyla. Vero nome Alice Van Eesbeeck, Essyla ha 29 anni ed è una fra le voci più promettenti del pop belga. Il suo stile mescola funk, folk e jazz con grande maestria. La cantante e cantautrice è stata scelta per rappresentare il Belgio durante l’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Dancing on the Ice. Originaria di Perwez, nel Brabante Vallone, la cantante ha raggiunto la fama grazie a The Voice Belgique, arrivando in finale nella nona stagione del talent.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Essyla all’Eurovision 2026, chi è la cantante del Belgio

Eurovision 2026: Meet - ESSYLA - Belgium

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