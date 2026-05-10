Eva Marija sarà la rappresentante del Lussemburgo all’Eurovision 2026, con la partecipazione prevista dal 12 maggio. La cantante è stata annunciata come la scelta ufficiale per questa edizione del concorso musicale europeo. L’evento si svolgerà in diverse serate, e l’Eurovision 2026 si avvicina rapidamente, portando con sé l’attesa di pubblico e media.

Prosegue il count-down per l’avvio dell’edizione 2026 dell’ Eurovision Song Contest in partenza il prossimo 12 maggio. A rappresentare il Lussemburgo al prestigioso evento sarà Eva Marija: l’artista ha vinto Luxembourg Song Contest 2026, la selezione organizzata dall’emittente RTL al Rockhal nella città di Esch-sur-Alzette, e porterà sul palco il brano Mother Nature scritto e composto da Maria Broberg, Julie “Kill J” Aagaard, Eva Marija Kavaš Puc e Thomas Stengaard. Chi è Eva Marija. Per Eva Marija la musica è stata un colpo di fulmine arrivato prestissimo: la ragazza aveva infatti aappena tre anni quando, guardando l’esibizione di Alexander Rybak con Fairytale, brano vincitore dell’ Eurovision Song Contest 2009, si è innamorata del violino.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eva Marija all’Eurovision 2026, chi è la cantante del Lussemburgo

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Eurovision 2026: Meet - EVA MARIJA - Luxembourg

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